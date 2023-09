Calderara dedica la piazza di Lippo a Fabrizio De André: due giorni di festa, domenica 24 intitolazione e concerto

Lippo rende omaggio a Fabrizio De André. La piazza al centro della frazione sarà infatti intitolata al grande cantautore, che ha contribuito ad innovare e a fare la storia della musica italiana e continua ad esserne un punto di riferimento. Succederà nel prossimo fine settimana: una due giorni di festa, socialità e musica che culminerà, domenica 24 settembre a partire dalle ore 20.30, nell’intitolazione della piazza.

«Siamo orgogliosi di dedicare la nostra bella piazza, ogni giorno punto d’incontro di piccoli e grandi cittadini, a Fabrizio De Andrè, che rimane per tutti un imprescindibile caposaldo della musica italiana e non solo. Crediamo di rispecchiare nel suo pensiero molte nostre idee e azioni, per questo gli dedichiamo un luogo così importante. Dedichiamo, inoltre, la nostra piazza ai tanti bambini che quotidianamente la rendono divertente, rumorosa, colorata. Che ogni giorno la riempiono di musica».

La due giorni comincerà sabato 23, nello stesso luogo, con la “Cena in bianco” a cura dell’associazione Solechegioca”: «Ognuno potrà vestire questa speciale sala da pranzo all’aperto – spiega l’assessore alla Cultura Maria Linda Caffarri – portando il necessario da casa e condividendolo con tutti i presenti. Sarà un bel momento di socialità, che credo stia bene nel contesto dell’intitolazione».

Domenica dalle 18 crescentine e salumi a cura del Centro Sociale Bacchi e del Centro Sociale di Lippo, quindi dalle 20.30 l’intitolazione a De André alla presenza del Sindaco Giampiero Falzone. A seguire “Volammo Davvero”, concerto della tribute band Duet+Duet Quartet: l’omaggio al cantautore vedrà anche un’ocarina, strumento del folklore emiliano da lui spesso utilizzato. L’ingresso allo spettacolo sarà libero.