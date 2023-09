Auto fuori strada a Marzabotto, morto un uomo

Un anziano ha perso la vita oggi in un incidente stradale avvenuto alle 14:00 sulla Porrettana a Pioppe di Marzabotto. L’autovettura condotta dalla vittima, un uomo di 71 anni, per cause in corso di accertamento, è uscita dalla sede stradale senza coinvolgere altri veicoli. Nell’impatto l’uomo è deceduto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, oltre alle squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità. La statale 64 “Porrettana” è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 63,500 per consentire le operazioni di soccorso.