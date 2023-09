Truffe telefoniche, l’Ausl di Reggio Emilia invita a stare attenti

Da qualche giorno risultano chiamate telefoniche da parte di impostori che chiedono a ignari cittadini, in prevalenza anziani, denaro per pagare costose terapie. Nelle telefonate, spesso rivolte a dei nonni, i truffatori alterano la voce fingendo di essere nipoti disperati, feriti, bisognosi di soldi in contanti per pagare cure costose da effettuarsi al Pronto Soccorso o in altro reparto.

L’Ausl invita i cittadini a diffidare. Nessun pagamento dovuto per accesso al PS o per medicinali viene richiesto fuori dai canali ufficiali. Per informazioni ulteriori i cittadini possono sempre fare riferimento agli Uffici Relazioni con il Pubblico: https://www.ausl.re.it/urp