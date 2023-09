Reggio Emilia: ruba in un’attività commerciale e nella fuga si schianta contro una Volante

Nel primo pomeriggio di martedì, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti nei pressi di una nota attività commerciale di via Gian Battista Vico, a seguito della segnalazione da parte del titolare di un furto in atto. Nello specifico il richiedente, visionando in tempo reale le immagini di una telecamera interna al proprio locale, segnalava l’attivazione dell’allarme a seguito della presenza di un soggetto che, dopo aver scavalcato il cancelletto d’ingresso, si avvicinava alla porta principale e tentava di forzarne l’apertura.

Immediatamente gli operatori si portavano in zona alla ricerca dell’uomo sulla base delle descrizioni fornite dal commerciante. Gli agenti notavano subito un soggetto corrispondente alle descrizioni che si metteva alla guida di uno scooter e si allontanava ad alta velocità, danneggiando lo specchietto di una Volante. Nel perlustrare la zona, le pattuglie vedevano il mezzo segnalato che transitava a forte velocità. A quel punto lo scooter in fuga, nel tentativo di superare la Volante, invadeva la corsia opposta ed impattava contro l’autovettura di servizio.

Immediatamente gli operatori si apprestavano a soccorrere il fuggiasco, un 51enne italiano, tentando di tenerlo cosciente fino all’arrivo dei sanitari del 118 che, una volta giunti sul posto ed effettuati i primi accertamenti, trasportavano lo stesso d’urgenza presso il locale Pronto Soccorso. A bordo dello scooter veniva rinvenuta una gomma idraulica per giardinaggio lunga circa 25 metri, accertata poi essere provento di furto nell’attività commerciale interessata.

Sul posto interveniva anche una pattuglia della Polizia Locale per procedere ai rilievi stradali, la quale constatava che il conducente era sprovvisto di patente di guida in corso di validità in quanto scaduta da oltre quindici anni mentre lo scooter, intestato alla moglie dello stesso, risultava privo di copertura assicurativa. Al termine degli accertamenti di rito, il 51enne veniva deferito in stato di libertà per i reati di furto aggravato e danneggiamento, mentre lo scooter veniva sottoposto a fermo amministrativo.