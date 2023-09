Principio di incendio lungo la strada provinciale 486 a Castellarano

Un principio di incendio si è registrato nella giornata di ieri lungo la strada provinciale 486R, in località Castellarano. Il fuoco, che si stava sviluppando proprio a ridosso della trafficatissima strada, non ha causato ulteriori e più gravi conseguenze, grazie soprattutto ad una pattuglia della Polizia di Stato in transito in quel momento.

L’origine dell’incendio pare sia da attribuire allo sconsiderato gesto di un automobilista, che ha incautamente gettato dal finestrino della macchina un mozzicone di sigaretta. Nel tratto interessato, peraltro, una folta vegetazione funge da cornice alla strada ed era perciò prevedibile pensare anche alle ovvie conseguenze.

Fortunatamente, pochi istanti dopo, quando alcuni automobilisti si erano già fermati per dare l’allarme, stava transitando anche una pattuglia del distaccamento di Polizia Stradale di Castelnovo ne’ Monti, i cui agenti sono subito intervenuti. Adoperando l’estintore di servizio sulla vettura, hanno prontamente spento il fuoco che si stava già espandendo, scongiurando così ben più gravi conseguenze.

Non sarà facile risalire all’autore dello sconsiderato gesto, ma quantomeno l’episodio potrà aiutare tanti altri “automobilisti fumatori” a comprendere i rischi legati ad un banale gesto di inciviltà.