Primo incontro del tavolo “Patto per la scuola” sassolese

Si è riunito ieri, martedì 19 settembre, il primo incontro del tavolo “Patto per la scuola” di cui fanno parte, oltre all’Amministrazione Comunale, tutti gli istituti e le scuole paritarie di Sassuolo.

Nell’incontro sono state considerate, oltre alle necessarie informazioni riguardanti tutti i servizi attivati dall’Assessorato all’Istruzione per il nuovo anno scolastico (trasporti mensa pre e post scuola), i progetti di qualificazione proposti per l’anno 2023/24 e gli obiettivi da concordare e sviluppare in collaborazione nell’anno scolastico in corso, con attenzione particolare per le attività di orientamento degli alunni delle medie in vista della scelta per le superiori.

“L’incontro – afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Formazione del Comune di Sassuolo Alessandra Borghi – è stato anche occasione per un gradito saluto di benvenuto sul nostro territorio al nuovo Dirigente scolastico del Quarto Comprensivo, il dott. Antonio Tarolla, e per un particolare e sentito ringraziamento a tutto il personale scolastico per la grande disponibilità e la fattiva collaborazione offerta durante il periodo di chiusura nelle tante scuole dove sono state fatte ristrutturazioni anche importanti e dove la disponibilità del personale ha aiutato l’amministrazione per la puntuale riapertura di tutti i plessi scolastici di Sassuolo”