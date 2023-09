“Per dignità, non per odio”: venerdì 22 settembre in Sala Biasin s Sassuolo

Nell’Ottantesimo della Battaglia di Palazzo Ducale a Sassuolo e della salita in montagna della formazione Rossi-Barbolini-Stanzione (1943-2023), venerdì 22 settembre 2023, nella Sala Biasin di Via Rocca 22, si terrà l’evento memoriale e culturale “Per dignità, non per odio”, promosso e ideato da A.N.P.I. Modena, patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Sassuolo e realizzato grazie al contributo scientifico dell’Istituto Storico di Modena.

L’iniziativa si svilupperà a partire dalle 18 e vedrà il saluto dell’Amministrazione comunale di Sassuolo e la presenza del Presidente di A.N.P.I. provinciale, Vanni Bulgarelli. A seguire l’intervento dello storico Claudio Silingardi. Contributi e interventi saranno portati da Renzo Catucci, a nome del Comitato comunale di ANPI Sassuolo e dai giovani di ANPI sul tema della “scelta”.

Il nucleo tematico centrale della manifestazione verterà intorno a eventi storici avvenuti nel Distretto. Alcuni dei quali particolarmente emblematici, segnarono l’inizio della Resistenza in provincia e si svolsero a Maranello e a Sassuolo. La fuga di Mario Ricci, il futuro comandante Armando, e di Demos Malavasi, primo caduto; la Battaglia di palazzo Ducale con la resistenza dei cadetti e dei soldati all’attacco tedesco a Sassuolo e la morte di Ermes Malavasi, e pochi mesi dopo la partenza da Sassuolo del primo raggruppamento partigiano sassolese verso la montagna.