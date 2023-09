Il 22 e 23 settembre a Cà Ranuzza la terza edizione di “Young Festival”

Torna con la sua terza edizone, venerdì 22 e sabato 23 settembre al Parco Cà Ranuzza, lo Young Festival, un’iniziativa plastic free patrocinata dall’amministrazione di Castelfranco Emilia, dedicata ai giovani del territorio, sull’educazione ambientale, l’arte e la cultura locale.

Le due serate del Festival, il cui motto è “young, wild and green”, saranno animate da musica, food truck con hamburger e borlenghi, una mostra d’arte e uno swap party, evento in cui le persone si scambiano i vestiti, un’attività a favore dell’ambiente e del sociale.

In particolare la programmazione musicale prevede per il venerdì sera un djset di TBA, musica dal vivo dei Pawns e della cover band di Vasco Rossi; il sabato sera esibizione del gruppo “Bonasera”.

“Questo festival rientra in un percorso partecipato cominciato nel 2020 rivolto ai giovani e alle giovani del nostro territorio, fortemente voluto dall’amministrazione comunale. L’organizzazione di Young Festival, grazie a un evento organizzato da giovani e interamente dedicato ai giovani, dà la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di vedere trasformate le proprie necessità in proposte concrete, ma anche di maturare le proprie competenze in diversi ambiti” – commenta l’Assessora alle Politiche Giovanili Sarah Testoni.

“Per il terzo anno consecutivo proponiamo Young Festival, un evento plastic free in cui i giovani sono protagonisti a 360°. Il nostro festival crea un connubio tra buon cibo, musica di diversi generi, swap party, arte e artigianato locale. Speriamo di vedervi numerosi” – concludono i ragazzi e le ragazze organizzatori del Festival.