“Guerre di Parole”, l’Archivio di Stato di Reggio Emilia torna ad aprire alla cittadinanza

Nella suggestiva cornice di Palazzo Carmi, i visitatori potranno ammirare la mostra GUERRE DI PAROLE che, attraverso manifesti (autoriali e non), volantini e vignette, ripercorre cinquant’anni di comunicazione politica a Reggio Emilia, dalla Prima Guerra Mondiale alla Contestazione. Emergono da questo percorso, che rappresenta una occasione di riflessione sulla storia novecentesca, alcuni dei più significativi e importanti snodi politici e culturali del Novecento italiano, colti nella loro traduzione grafica.

Tra i numerosi documenti esposti, in molti casi per la prima volta, spiccano i materiali riferibili al primo conflitto mondiale e, soprattutto, quelli ideati e diffusi dalle macchine di propaganda italiana e tedesca nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ai quali fanno da contraltare le comunicazioni clandestine dei partigiani. Di grande interesse sono poi le attestazioni, più o meno formalizzate, del clima politico che segnò il periodo postbellico, dalla Guerra Fredda alla contestazione. Manifesti, volantini, scritte sui muri, sui cui contenuti vigilavano solerti le autorità, rappresentavano infatti in questi anni una delle modalità più efficaci per esprimere il proprio pensiero.

La mostra sarà aperta sabato 23 settembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00, sabato 7 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, domenica 8 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e sabato 21 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 21.00. Nei giorni feriali la mostra sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Su richiesta sarà possibile effettuare visite guidate.

Si ringrazia anticipatamente per l’attenzione e si coglie l’occasione per ringraziare la vostra testata per l’attenzione che avete sempre dedicato alle manifestazioni organizzate da questo Istituto.