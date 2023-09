Ex Politeama Sassuolo: pubblicato il bando di gara

È stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni, con determina n° 508 del 18/09/2023, il bando di gara “a procedura aperta per l’affidamento dei lavori inerenti il riuso e la rifunzionalizzazione dell’ex teatro “Politeama” per la realizzazione di una nuova biblioteca digitale ed archivio storico comunale”.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto la stazione appaltante non richiede agli operatori economici operanti nel mercato di riferimento proposte tecniche/tecnologiche migliorative in relazione alle lavorazioni oggetto dell’appalto, mediante comparazione tra le offerte basata sulla componente qualitativa o sui requisiti tecnici delle prestazioni proposte.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte, attraverso la piattaforma Sater accessibile dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, è il prossimo 5 Ottobre, il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 390 (trecento novanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori risultante da apposito verbale.