Controllo straordinario del territorio a Sassuolo

Nella mattinata di lunedì 18 settembre, gli agenti del Commissariato di Sassuolo, unitamente alla Polizia Locale che ha impiegato anche un’unità cinofila antidroga, hanno effettuato un servizio straordinario per il controllo del territorio sassolese. L’attività, diretta dal Dirigente del Commissariato di P.S., finalizzata alla prevenzione e al contrasto del crimine diffuso e dell’immigrazione clandestina, si è concentrata in particolare nell’ambito dei locali pubblici.

In totale sono state identificate 18 persone, presso 3 esercizi pubblici del centro città. È stata oggetto di controllo anche una struttura ricettiva sita in via Refice, dove sono state identificate 15 persone, di cui 11 straniere, tra i quali un cittadino pakistano privo di documenti di identificazione. A seguito di accertamenti, quest’ultimo è risultato irregolare sul territorio. Accompagnato presso il comando di Polizia Locale per procedere alla sua identificazione, l’uomo è stato fotosegnalato e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena per gli adempimenti di competenza.