Concordia, 67enne muore schiacciato dal trattore che stava guidando

Un uomo di 67 anni ha perso la vita ieri sera poco dopo le 19:30 in via Cappelletta Stoffi a Santa Caterina di Concordia, ribaltandosi con il trattore agricolo che stava guidando. Nonostante l’intervento dei Vigili del fuoco e dei sanitari inviati dal 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi.