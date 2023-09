Bilancio Partecipativo, un gruppo di giovani calderaresi si aggiudica l’edizione 2023

Il Bilancio Partecipativo del Comune di Calderara di Reno arriva a conclusione dell’edizione 2023: grazie ai 10 mila euro della dotazione economica verrà allestito il “Morellow Festival”, una due giorni di cinema, musica e intrattenimento che sarà organizzata a settembre 2024 nel grande parco cittadino (Morello) che dà il nome al progetto.

Ad aggiudicarsi il bando sono stati gli HiGuys, 10 ragazzi di Calderara che due anni fa hanno costituito un gruppo informale con lo scopo di promuovere occasioni di protagonismo giovanile: il progetto vincitore ha per l’appunto un target giovane, e a questo si rivolgerà principalmente la 2 giorni (sabato e domenica), una soprattutto musicale e l’altra cinematografica, con proiezioni e workshop all’aperto. Il teatro sarà, coi suoi grandi spazi verdi, il Parco Morello, nel centro di Calderara, così come richiedeva quest’anno il titolo del bando: “Ideazione di un evento conviviale e/o progettazione di un arredo urbano da realizzare in uno spazio aperto pubblico dedicato alla comunità”. Il progetto degli HiGuys ha superato, nella votazione che si è svolta sia online che offline, quello dell’assemblea dei Laboratori di frazione, denominato “Momenti condivisi”.

Si completa così il secondo Bilancio Partecipativo, che come il primo ha visto un elaborato percorso in cui i protagonisti sono stati soprattutto i cittadini e le associazioni, chiamati a proporre piani e progettualità nell’interesse della comunità. «Questo strumento – commenta il Sindaco Giampiero Falzone – è una importante pratica di cittadinanza attiva, utile all’Amministrazione per individuare le priorità condivise con il territorio: progettare per decidere il futuro di Calderara dal basso costituisce per i cittadini un’opportunità importante, che fa circolare idee e crea interazione tra ente e comunità. È uno strumento che per noi è fondamentale, così come importante è l’interesse che ha suscitato tra i giovani come il gruppo risultato poi vincitore».

Il Comune di Calderara, che partecipa coi suoi referenti alla costruzione del Bilancio, vede così consolidarsi un lavoro cominciato tre anni fa. Dal 2022 sono attivi sul territorio i Laboratori di Frazione, rappresentativi di 6 aree e chiamati ad elaborare proposte al pari di privati, associazioni e comitati. Nelle scorse settimane il voto sui due progetti, voto che ha coinvolto i cittadini, una giuria di esperti tecnici e l’Assemblea dei Laboratori di Frazione. Tutti i dettagli sono sul sito comune.calderaradireno.bo.it.