Aut Aut Modena APS festeggia il ventesimo compleanno

Sabato prossimo, 23 settembre, presso la sede dell’associazione, sarà festeggiato il ventesimo compleanno di Aut Aut Modena APS. L’importante traguardo è stato raggiunto grazie all’impegno delle numerose famiglie del territorio, che vivono quotidianamente l’autismo di un figlio o di un proprio congiunto.

Come noto, l’autismo, non solo nel nostro territorio, costituisce un’emergenza allarmante, con diagnosi in continuo aumento e necessità di interventi strutturati e specifici per le persone autistiche.

Il 23 settembre, dunque, ci sarà modo di festeggiare l’associazione ed incontrare la cittadinanza, illustrare il programma annuale delle attività associative, ma anche ringraziare pubblicamente le Istituzioni che ogni giorno sono al fianco all’associazione dimostrando sincero sostegno per le famiglie del territorio. Il tutto, ovviamente, in un clima di festa.

Alle ore 18:00 presso la sede dell’associazione, strada Contorno Cognento 48, è previsto il saluto delle Autorità, interverranno: Igor Taruffi, Assessore della Regione Emilia Romagna al Welfare, Politiche giovanili, Montagna e aree interne e Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco del Comune di Modena.

A seguire i saluti di: Ottavio Nicastro, Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena; Fabrizio Starace, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Azienda Asl di Modena; Roberta Pinelli, Assessora del Comune di Modena alle Politiche sociali, Accoglienza e integrazione, Agenzia casa; Grazia Baracchi, Assessora del Comune di Modena all’Istruzione, Formazione professionale, Sport, Pari opportunità;

Massimiliano Morini, Consigliere di Amministrazione Fondazione Modena e Annamaria Dazzi, Dirigente Polo 3 Comune di Modena.