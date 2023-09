NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La Russia non ha di diritto di avere le armi nucleari”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, all’Assemblea Generale dell’Onu a New York. “Non si può credere al diavolo, chiedete a Evgenij Prigozhin”, ha aggiunto il leader ucraina, il quale ha lanciato un appello “ad agire uniti nello sconfiggere l’aggressore”. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma