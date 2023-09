La Provincia di Reggio Emilia cerca due tecnici

La Provincia di Reggio Emilia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 2 posti a tempo indeterminato e pieno per funzionari tecnici (ex cat. D) , da assegnare al Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, con riserva di 1 posto ai disabili previsti all’art. 1 comma 1 lettera a), b) e d) della Legge 68/1999.

L’attività riguarderà in particolare la progettazione di interventi complessi di lavori, opere pubbliche e infrastrutture o loro attività complementari, lo svolgimento della funzione di responsabile unico del procedimento, attività di verifiche, adeguamenti e manutenzioni degli edifici e delle infrastrutture stradali. Il titolo di studio richiesto è la laurea in Ingegneria o Architettura.

La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere presentata entro le 12 di venerdì 13 ottobre esclusivamente tramite il portale del lavoro pubblico InPA raggiungibile al link https://www.inpa.gov.it/ previa registrazione e con autenticazione personale attraverso Spid, Cie, Cns o identità digitale eIDAS. Tutti i dettagli e le modalità di svolgimento del concorso (che prevede una prova scritta e una prova orale) sono disponibili, oltre che sul portale unico del reclutamento Inpa, anche nella sezione Bandi/Avvisi del sito Internet della Provincia di Reggio Emilia, dove è possibile avere informazioni anche per ottenere – qualora se ne fosse sprovvisti – l’identità digitale Spid attraverso la Provincia.