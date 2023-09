Inzaghi “L’Inter vuole vivere notti come lo scorso anno”

SAM SEBASTIAN (SPAGNA) (ITALPRESS) – “L’obiettivo è quello di vivere notti come quelle dello scorso anno, sappiamo il percorso fatto e dobbiamo tenere in mente quelle serate e le emozioni che ci hanno creato. Domani ricominciamo con un avversario di assoluto valore”. Lo ha detto Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, alla vigilia del debutto nella fase a gironi di Champions League sul terreno della Real Sociedad. “Veniamo da un ottimo periodo – ha ammesso il mister dei nerazzurri, finalisti dell’ultima Champions e battuti dal City – e sappiamo cosa rappresenta per tifosi e società vincere un derby. La Real Sociedad ha fatto una grandissima partita contro il Madrid, dovremo affrontarla con grande organizzazione”. Il forfait di Calhanoglu lancia dal primo minuto Asslani: “E’ un giocatore importante per noi, l’avevano richiesto tante società ma ce lo siamo tenuti stretti”. Proprio Guardiola ha tessuto grandi lodi del gruppo nerazzurro: “Le sue parole fanno piacere, sappiamo come è andata la finale di Istanbul, l’episodio avrebbe potuto cambiare la fine di quel match, ma in quella serata ci siamo lasciati qualcosa di speciale con i ragazzi. Per l’abbraccio con i tifosi sembra avessimo vinto”. Infine, sul girone di Champions: “Real Sociedad e Newcastle erano le squadre della quarta fascia che volevamo evitare però vorremmo riprovarci, anche se sappiamo che sarà difficile ripetere lo scorso anno”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).