Immigrazione, Conte “Meloni si sta dimostrando maldestra e inadeguata”

PALERMO (ITALPRESS) – “Sulla questione migranti siamo di fronte all’ennesimo bluff della Meloni: in campagna elettorale aveva promesso un blocco navale irrealizzabile, l’accordo con la Tunisia ha portato solo un maggior numero di migranti, a Cutro non era informata nemmeno sui dettagli della tragedia e voleva inseguire i migranti lungo tutto il globo terraqueo. Si sta dimostrando maldestra e inadeguata. In più la Romagna non ha ancora una piattaforma per i ristori “. Lo sottolinea il leader M5s Giuseppe Conte, in diretta a Cinque minuti su Rai 1. (ITALPRESS)

Foto: Agenzia Fotogramma