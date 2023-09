Giovedì a Marano i funerali di Alfredo Morgese, l’operaio morto all’eroporto di Bologna

Avranno luogo giovedì 21 settembre i funerali di Alfredo Morgese, l’operaio 52enne della Frantoio Fondovalle, morto giovedì notte mentre si trovava al lavoro, impegnato nel rifacimento della pista all’aeroporto Marconi di Bologna. L’uomo è rimasto schiacciato da un mezzo guidato da un collega.

La salma partirà alle 14:30 dalla Casa Funeraria “Terracielo Funeral Home Vignola” in via Di Mezzo, 441 a Vignola, direttamente per la Chiesa Parrocchiale di Marano sul Panaro dove, alle 15:00, sarà celebrata la S. Messa; quindi proseguirà per il Cimitero di Spilamberto.

Mercoledì 20 settembre alle 18:00 nella Casa Funeraria “Terracielo Funeral Home Vignola” sarà recitato il Santo Rosario.