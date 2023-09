Domenica 24 settembre, Vignola aderisce a “Puliamo il mondo”

Anche quest’anno il Comune di Vignola aderisce alla campagna nazionale “Puliamo il mondo – per un clima di pace”, il più grande appuntamento di volontariato ambientale organizzato da Legambiente. Domenica 24 settembre, volontari ambientali e cittadini si ritrovano in piazza dei Contrari per pulire un tratto del Percorso Sole. Dalle ore 10.00 alle ore 12.00, infatti, ci si occuperà della pulizia del tratto compreso tra via Frignanese e l’impresa Mancini e anche del tratto lungo via Zenzano.

“Dall’inizio di questa Legislatura – spiega la vice-sindaca e assessora all’Ambiente Anna Paragliola – a Vignola è attivo il gruppo dei volontari ambientali “PuliAMO Vignola” che, pressoché quotidianamente, in collaborazione con Hera, si impegnano nella pulizia di spazi pubblici della nostra città. A loro e a tutta comunità che si impegna per il decoro di Vignola va il sincero ringraziamento dell’Amministrazione comunale”.