Sporting Club Sassuolo: l’under 12 maschile vola alle fasi nazionali

Per il secondo anno il team under 12 maschile dello Sporting Club Sassuolo si conferma ai vertici del tennis italiano e in particolare raggiunge l’ambita fase finale tra le migliori 8 squadre.

La formazione guidata dal Maestro e Capitano Simone Cerfogli ha affrontato questo weekend la fase macroarea centro / nord presso il TC Italia di Forte dei Marmi e si è trovata da prima ad affrontare il CT Lucca, sconfitto al doppio decisivo, e all’ultimo turno lo Junior Tennis Perugia, sulla carta favorito per il passaggio.

La squadra dello Sporting Club Sassuolo è composta da Axel Cremonini, 2011, classifica 3.2 e reduce dallo scudetto italiano di doppio della categoria, Matteo Grotti, classifica 3.4, e Andrea Anceschi, classifica 4.2, entrambi 2012. Un match a testa dopo i singolari, si arriva anche qui al doppio: primo set in favore di Perugia, secondo set strappato per 7/6 dallo Sporting, si decide tutto al super tie break. Ed è qui che Axel, da vero leader della squadra, recupera un punto dopo l’altro fino al 10-5 in favore del circolo sassolese. Grazie a questo successo ora i ragazzi sono qualificati alla fase nazionale in programma dal 22 al 25 settembre proprio sui campi di casa, allo Sporting Club, e disputeranno le final eight per l’assegnazione dello scudetto italiano 2023 a squadre di categoria.

Il tabellone nazionale verrà sorteggiato giovedì 21 settembre durante il briefing tra tutti i team e da venerdì alle ore 10.00 sui campi in terra rossa si svolgeranno i quarti di finale. L’ingresso al pubblico è aperto a tutti, Soci e appassionati di tennis, per venire a tifare e sostenere la squadra dello Sporting Club Sassuolo.