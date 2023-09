Savignano sul Parano: tenta di estorcere del denaro. Arrestato dai Carabinieri di Vignola

Nella tarda sera di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno tratto in arresto una persona, colta in flagranza di tentata estorsione perpetrata a Savignano sul Panaro. Nella circostanza i militari appuravano che la vittima, occasionalmente presente presso una struttura alberghiera di Savignano sul Panaro, aveva offerto ospitalità ad una coppia, che si era poi allontanata con le chiavi della camera e dell’autovettura. Per la loro restituzione era stata chiesta la somma di 240 euro.

All’appuntamento, oltre alla vittima, c’erano i Carabinieri della Tenenza di Vignola che immediatamente intervenivano traendo in arresto l’autore del reato. Nel corso dell’operazione di polizia, l’arrestato è stato trovato in possesso di un martelletto frangivetro, quindi è stato denunciato anche per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Le chiavi sono state recuperate e restituite all’avente diritto, così come l’autovettura.

La persona arrestata, nella mattinata odierna, è stata condotta davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, nel corso della quale è stata applicata la misura del divieto di dimora nella provincia di Modena.