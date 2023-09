Sassi di Roccamalatina: durante un’escursione si procura una sospetta frattura ad un arto inferiore

Ieri una cinquantanovenne modenese si trovava lungo il sentiero 402 nella zona dei Sassi di Roccamalatina quando è scivolata procurandosi un trauma ad un arto inferiore che le ha impedito di proseguire in autonomia. Sul posto è giunta una squadra territoriale del Soccorso Alpino stazione monte Cimone, in cui erano presenti anche due infermieri e un medico: gli operatori hanno stabilizzato la donna e posta su barella portantina.

Nel frattempo, per l’evacuazione è stato attivato l’Eliravenna. I volontari del Soccorso Alpino dopo aver posizionato la donna su barella, l’hanno trasportata per circa 300 metri in una zona consona al recupero tramite verricello da parte del personale tecnico e medico dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto in ospedale della donna.