“Riconoscersi tra tanti” Quinta Parete presenta i suoi corsi di teatro per tutte le età all’Auditorium Bertoli

Quest’anno la frase che abbiamo scelto per raccontare i nostri corsi è “Riconoscersi tra tanti” – commenta Enrico Lombardi, direttore artistico di Quinta Parete – per sottolineare la capacità di sapersi distinguere e la bellezza del continuare a scegliersi ormai da 15 anni, quando Quinta Parete ha iniziato il suo lavoro portando voglia di mettersi in gioco, creatività e inclusione sul territorio. Quest’anno saranno 21 i corsi di teatro proposti per tutte le fasce d’età in risposta alla crescente richiesta di voler trovare un’occasione e un luogo sano dove riconoscersi, imparare e divertirsi.

L’approccio dell’Associazione all’insegnamento del teatro si adatta perfettamente a chi lo vive come passione, divertimento e come attività propedeutica. I corsi di teatro Quinta Parete sono un’esperienza formativa, divertente e inclusiva, insegnano a socializzare e a confrontarsi con gli altri, e attraverso il divertimento, a superare insicurezze e paure.

I corsi si svolgeranno in quattro Comuni della provincia reggiana e modenese: Sassuolo, Fiorano Modenese, Scandiano e Rubiera, in varie fasce orarie pomeridiane e serali. Corsi per tutte le età : 3-5 anni, 6-10 anni, 11-13 anni, 14-19 anni, corso professionalizzante 14-20 anni, giovani adulti (20-32 anni) e adulti. I corsi avranno una cadenza settimanale e si terranno da Settembre a Maggio.

Per saperne di più lo Staff vi aspetta alla presentazione dei corsi teatrali mercoledì 20 settembre alle 19:00 per i gruppi bambini e ragazzi fino ai 13 anni e alle 21:00 per quelli dei ragazzi delle superiori, del corso professionalizzante e dei corsi adulti all’Auditorium Bertoli di Sassuolo.

Sarà un’occasione per conoscere il lavoro dell’associazione, fare domande, incontrare gli insegnanti in un’atmosfera conviviale.

Dal 25 al 29 settembre ci sarà l’Open Week dove sarà possibile fare una prova gratuita, è obbligatoria la prenotazione.

Per qualsiasi informazione contattare 342 9337099 per i corsi di Sassuolo e Fiorano Modenese, 327 8969261 per i corsi Scandiano e Rubiera o inviare una mail a segreteria@quintaparete.org

La sera del 20 settembre oltre ai corsi di teatro, verrà presentata la stagione teatrale OFF 2023/24. La stagione si aprirà il 2 novembre con Roda Favela, uno spettacolo di Ophélia Théâtre una compagnia sudamericana che porterà in scena attori delle favelas, seguito poi da altri 6 appuntamenti fino ad aprile 2024 al Teatro De Andrè di Casalgrande.

Quinta Parete – Largo Verona 4, Sassuolo – Tel/Sms/WhatsApp 342/9337099

Mail: comunicazione@quintaparete.org Web: www.quintaparete.org Facebook: https://www.facebook.com/AssociazioneQuintaParete/ Instagram: https://www.instagram.com/quinta_parete