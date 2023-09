Giovani: talento e ispirazioni. Per loro l’evento organizzato il 26 settembre da Ifoa a Reggio Emilia

iF Talk_Talento & Ispirazione: istruzioni d’uso. Questo il titolo dell’evento che l’Ente di formazione reggiano ha organizzato per i giovani emiliani, ma non solo.

Chiunque potrà partecipare, dopo essersi iscritto qui, al pomeriggio di approfondimento, seguito da un piacevole aperitivo in collaborazione con Luluma Reggio Emilia.

Si parlerà della velocità del tempo in cui viviamo, che consumiamo, in gran parte online e sui social, e di quanto anche le scelte sul nostro futuro siano influenzate da questa “corsa”. Per fortuna, quando scopriamo il nostro talento e impariamo a conoscerci bene, riusciamo a capire come “dominare” questa velocità e i suoi cambiamenti. E così, allora, dalle ispirazioni arrivano le conquiste e ci apriamo a un futuro in grado di sorprenderci.

Questo è anche quello che è accaduto a Greta Galli, influencer STEM, insegnante e appassionata di robotica e stampanti 3D e Daniele Tagliani, life coach, formatore e fondatore e di 107 e Lode, che dalle passioni hanno poi creato professioni “non convenzionali”.

Ne parleranno dalle 17.30 in poi a Ifoa Reggio Emilia, insieme ad altri giovani che come loro hanno preso spunto dai propri sogni per intraprendere un percorso che li porti a realizzarsi nel lavoro e nella vita.

Programma dell’evento:

17:00 – Apertura accrediti partecipanti

17:30 – Inizio If Talk

17:45 – Greta Galli – influencer STEM, insegnante e appassionata di robotica e stampanti 3D

18:00 – Daniele Tagliani – life coach, formatore e fondatore e di 107 e Lode

18:30 – Chiusura evento e aperitivo in collaborazione con Luluma Reggio Emilia.

Tutto inizia da un’idea: Ifoa è lo spazio per condividerle!

La partecipazione è gratuita previa iscrizione a questo link.