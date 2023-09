Andiamo in centro: al via il percorso formativo per valorizzare la rete commerciale nella Bassa reggiana

A fine giugno è stato presentato a tutti i commercianti e i cittadini della Bassa il progetto “AndiAMO in centro”, nato allo scopo di trovare idee e soluzioni per valorizzare il centro e la rete commerciale del territorio. L’obiettivo era quello di far emergere i bisogni dei commercianti ma anche dei fruitori e, fra i tanti argomenti discussi, si è parlato anche di mobilità sostenibile.

Ora inizia il percorso formativo vero e proprio, fatto di incontri in cui i commercianti saranno coinvolti in attività itineranti e interattive che non comporteranno l’interruzione del loro esercizio ma si concilieranno con gli orari di apertura dei negozi.

Si parte con Guastalla e Reggiolo dove si terranno, in entrambi i comuni, due incontri: martedì 19 settembre (dalle 14 alle 18) e martedì 26 settembre (dalle 9 alle 13). a Guastalla gli incontri si terranno presso la Sala dell’Antico Portico e per le vie del centro storico.

PROGRAMMA – TEMA DELLA FORMAZIONE: “Strategie commerciali: le domande corrette da farsi per comprendere il valore del territorio e trasformarlo in proposta”

PRIMO INCONTRO

Prima parte (circa 2 ore)

introduzione; costruire un racconto e raccontarsi; realizzare contenuti per la promozione delle proprie attività (utilizzando solo uno smartphone)

Seconda parte (circa 2 ore)

parte itinerante – spostandosi per le vie del centro, si definiscono insieme obiettivi del racconto e storyboard del video di promozione

Output del primo incontro: strumenti pratici del racconto e storyboard del video di promozione del paese.

SECONDO INCONTRO

Prima parte (circa 1 ora)

breve formazione strumenti digitali

Seconda parte (circa 3 ore)

In base allo storyboard realizzato si andrà in giro nel paese, aiutati dai commercianti, per fare le riprese: fargli capire come funziona questo momento, cosa è necessario fare, cosa riprendere, come, con quale angolazioni, ecc.

Output secondo incontro: materiale video che verrà postprodotto per avere poi il video finale.

L’obiettivo complessivo dei temi da sviluppare sarà quello di dare contenuti e strumenti per fare in modo che i commercianti possano raccontarsi e raccontare le loro attività giorno dopo giorno in un progetto corale.

L’iniziativa è organizzata dall’Unione Bassa Reggiana con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e la partecipazione di Confcommercio, Cna e Confesercenti.