Montecchio Emilia: scontro frontale tra due auto, due feriti

Incidente stradale questa mattina verso le 6.30 lungo via Curiel a Montecchio Emilia: una Ford Fiesta condotta da una 58enne residente a Pegognaga che da Montecchio Emilia andava verso Parma e una Opel Mokka condotta da un 30enne residente a Cavriago, diretto nel senso opposto, si sono scontrate frontalmente. A seguito del sinistro i due conducenti hanno riportato lesioni e sono stati condotti per le visite e le cure del caso presso l’ospedale di Reggio Emilia e l’ospedale di Montecchio Emilia. Le esatte cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri della Stazione di Cavriago che sono intervenuti per i rilievi di legge. I feriti non versano in pericolo di vita. Il traffico ha subito rallentamenti rallentamenti.