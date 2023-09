Domani von der Leyen in visita a Lampedusa

ROMA (ITALPRESS) – “La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà a Lampedusa domani su invito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni”. E’ quanto scrive su X il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer.

Ieri la presidente del Consiglio aveva annunciato di aver scritto alla presidente della Commissione Ue per invitarla a recarsi a Lampedusa, in modo da rendersi personalmente conto della gravità della situazione. La premier ha detto, inoltre, di aver scritto al presidente del Consiglio europeo Michel, per chiedere di inserire all’ordine del giorno del Consiglio europeo di ottobre la questione migratoria. Intanto von der Leyen dovrebbe già raggiungere Roma in giornata per incontrare il premier Meloni. Domani, dopo la visita a Lampedusa, andrà a New York per l’assemblea generale dell’Onu.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –