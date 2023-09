Scuola di Teatro MaMiMò 2023/2024: serata di presentazione dei corsi

“Io so e non so perché lo faccio il teatro ma so che devo farlo, che devo e voglio farlo facendo entrare nel teatro tutto me stesso”. Il teatro, parafrasando le parole di Giorgio Strehler, così come ogni altra forma di espressione artistica, è, prima di tutto, un’urgenza. Traboccante, indicibile, contagiosa urgenza. Quanto più l’esperienza teatrale intreccia le vite di chi vi si avventura, tanto più accende la necessità di comunicare, di trasmettere questa fiamma che arde, senza consumare.

Questa urgenza condivisa anima da sempre formatori ed insegnanti della Scuola di Teatro del Centro Teatrale MaMiMò: anima pulsante dell’attività del Centro stesso sono i corsi e i percorsi di avvicinamento al linguaggio teatrale, nella certezza che proprio nello scambio fecondo e solo apparentemente asimmetrico tra maestro ed allievo, e tra allievi, nasce la magia del teatro. Non un’arte per pochi, dunque, ma una forma di comunicazione universale, per tutti e senza età, sia per chi vede nel palcoscenico la possibilità di esprimere la propria voce, quanto per chi cerca nel teatro uno spazio educativo e formativo, fino a chi aspira a rendere questa passione, attraverso un percorso dedicato, una professione.

Formazione e crescita artistica e personale intrecciano da sempre, per il Centro Teatrale MaMiMò, le istanze dell’incontro, della condivisione, della socializzazione che sa farsi gioco e divertimento senza perdere di vista l’alto valore sociale dell’esperienza teatrale, come laboratorio di cittadinanza consapevole e partecipativa. Perché il teatro, ad ogni livello e in ogni forma, è uno specchio nel quale l’individuo prende consapevolezza di sé, delle proprie capacità e dei propri strumenti e, contemporaneamente, si scopre parte attiva e responsabile di un gruppo che si arricchisce e riflette sulle proprie aspirazioni e dinamiche profonde.

Partecipare ad un corso di teatro offre la rara possibilità di reinventarsi e mettersi in gioco in un contesto inclusivo e libero da sovrastrutture e pregiudizi, dove il corpo e la voce imparano a dire cose che le parole, da sole, non sanno comunicare, dove non esiste il difetto e la difformità, ma solo la cifra preziosa e individuale che si scopre tratto distintivo. Forse è questa una delle esperienze più esaltanti del palcoscenico: l’incontro con la propria (o le proprie) voce e con quella degli altri, la scoperta mai scontata di abilità e interessi a volte nascosti, la bellezza dell’incontro con la poesia e lo stupore di cui ciascuno, nessuno escluso, è portatore, talvolta inconsapevole.

Il Centro Teatrale MaMiMò ormai da vent’anni dedica le migliori energie a una ricca varietà di percorsi educativi, nella convinzione che investire sulla persona, sulla pedagogia e la cultura significhi investire sul futuro; non un divertissement fine a sé stesso, ma una vocazione creativa, consapevole, che sa immaginare e realizzare, nella sua finzione mai falsa (come ricordava Gigi Proietti), che aspira a cambiare la realtà e il nostro modo di pensarla.

I corsi di teatro realizzati dalla Scuola MaMiMò sono rivolti tanto a chi ha già avuto esperienza sul palco quanto a chi si affaccia per la prima volta a questo mondo. Gli allievi, cui sarà dedicata attenzione e cura individuale, saranno accompagnati passo dopo passo alla scoperta dei propri talenti e delle proprie unicità.

Chi consente di mettere in opera tutto questo è una squadra affiatata e consolidata di insegnanti e formatori, tutti professionisti diplomati in Accademie Nazionali e in continuo aggiornamento, che offrono la propria formazione artistica e pedagogica di altissimo livello e la propria esperienza in scena al servizio di chi impara.

Per illustrare la ricca articolazione dell’offerta formativa a tutti gli interessati, nuovi e “veterani”, la Scuola di Teatro MaMiMò organizza una serata di festa aperta a chiunque senza necessità di iscrizione, che si terrà lunedì 18 settembre al Teatro Piccolo Orologio in via Massenet 23, a Reggio Emilia. La serata inizierà alle 19 con la presentazione dei corsi Junior e proseguirà con la presentazione dei corsi Adulti, alle 21.

Per informazioni: 0522- 383178 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30, e-mail a scuola@mamimo.it, chiamare il numero 366/6145695 per i corsi Adulti o il 339/8234092 per quelli Junior o visitare il sito www.mamimo.it.