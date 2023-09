Sabato 16 settembre a Concordia Young Music Festival & Street Food Fest

Sabato 16 settembre è il giorno dello Young Music Festival & Street Food Fest, l’evento che ogni anno, a metà settembre, porta in centro storico a Concordia una manifestazione unica nel suo genere che unisce musica, cultura, giovani e cibo richiamando anno dopo anno un pubblico sempre più numeroso.

Lo Young music festival & Street Food Fest è l’evento che unisce il festival dei gruppi musicali giovanili della Fondazione Scuola di Musica Andreoli al festival del cibo da strada gestito da Pro Loco Concordia.

Sono circa 500 i giovani musicisti che dalle ore 18 fino a sera si esibiranno senza soluzione di continuità nei quattro angoli musicali allestiti in via Mazzini, parcheggio Tanferri, piazza Borellini e largo La Couronne, in cui si esibiranno bande scolastiche, rock band, orchestre, molti altri generi musicali e ospite d’eccezione l’associazione musicale Il flauto magico di Formigine.

Via Mazzini e Viale Dante ospiteranno lo street food con 29 punti ristoro animati da food truck, ristoratori e associazioni del territorio che presenteranno le loro specialità culinarie. Le degustazioni potranno essere acquistate alle casse Pro Loco dislocate lungo il percorso con gettoni del valore di 1 Euro l’uno.

Dopo il successo della precedente edizione torna anche quest’anno la sfilata di moda organizzata dalle realtà artigianali e commerciali di Concordia che si terrà in piazza Borellini alle ore 21:30.

Questa edizione si configura come una grande giornata di festa per tutta Concordia, poiché coincide con la riapertura del Teatro del Popolo in programma alle ore 17, portando in centro storico performance artistiche, musica dal vivo, buon cibo e negozi aperti con le vetrine personalizzate con scritte dedicate al teatro, alla musica, alla danza e all’arte.