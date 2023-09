Si terrà domani, sabato 16 settembre, dalle 11 alle 17 un open day del Canile-Gattile Punto & Virgola di Magreta (strada Nuova Pederzona 101). La giornata sarà l’occasione per conoscere gli ospiti a quattro zampe in cerca di casa, pronti a fare innamorare tutti coloro che si soffermeranno sulla dolcezza dei loro occhi e la tenerezza delle zampette!

Per accedere alla struttura non è necessario fissare un appuntamento, gli incontri saranno gestiti in ordine di arrivo. Ma quanti sono attualmente gli animali che aspettano di essere accolti da una famiglia pronta a prendersi cura di loro?

Da gennaio ad oggi, i gatti hanno raggiunto numeri altissimi. In particolare con l’arrivo della stagione calda, come ogni anno, le cucciolate hanno riempito la struttura, che ha dovuto fronteggiare l’emergenza generata dagli accessi incontrollati. Dall’inizio dell’anno, i gatti entrati sono stati 359 (di cui ben 319 da aprile a settembre) e quelli adottati 237 (di cui 199 negli ultimi cinque mesi). Una quantità tale da causare non poche difficoltà alle balie, volontarie della struttura che accudiscono i cuccioli più piccoli e bisognosi di attenzioni insieme alle mamme in gravidanza, e agli operatori interni. Ad oggi, sono ancora presenti 104 gatti. Per quanto riguarda i cani, invece, si indicano 181 ingressi dall’inizio dell’anno e 185 uscite (di cui 59 adozioni e 122 ritiri di proprietà). Ad oggi i cani ancora in cerca di una casa sono 105.

Punto & Virgola dal 2015 è gestito da Caleidos Cooperativa Sociale ONLUS, realtà attiva nella sensibilizzazione, educazione e incentivo all’adozione in collaborazione con l’associazione 4 Zampe per l’Emilia.