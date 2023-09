Inizio anno scolastico a Mirandola: tour del Vice Sindaco Budri negli istituti del territorio comunale

Il Vice Sindaco Letizia Budri ha voluto portare un saluto ed una testimonianza diretta di questo importante momento, facendo visita agli studenti e al personale delle scuole medie “Francesco Montanari” e delle primarie “Dante Alighieri”, nel capoluogo, “G. Rodari” a Mortizzuolo, “E.De Amicis” a Quarantoli e “G.Pascoli” a San Martino Spino.

“Il pensiero e la vicinanza dell’Amministrazione comunale va – in questa giornata di inizio – a tutti gli studenti, alle loro famiglie, al corpo docente, al personale esecutivo e amministrativo e ai dirigenti scolastici. L’inizio di questo nuovo anno scolastico – in un 2023 caratterizzato anche dal centenario del Liceo Pico – è l’occasione per riflettere, ancora una volta, sul fondamentale ruolo della Scuola nella nostra comunità: un insostituibile luogo, che contribuisce in modo determinante alla formazione della coscienza civica di tutti quei giovani che si preparano a diventare i cittadini e i professionisti del domani. Un pensiero doveroso – ha concluso il Vice Sindaco – va a tutti i dirigenti, agli insegnanti e al personale scolastico, che portano avanti un impegno grande, e in alcuni momenti gravoso, ma allo stesso tempo stimolante e bellissimo, ovvero quello di fornite ai nostri figli gli strumenti, la cultura e la conoscenza che permetteranno loro di crescere nel modo migliore. Che sia un inizio tanto bagnato, quanto fortunato! Buona Scuola a tutti!”