Il ludobus “Scombussolo” nei parchi di Vignola

A partire da sabato 16 settembre farà tappa nei parchi di Vignola il ludobus “Scombussolo”. Si tratta di un furgone attrezzato, carico di giochi, che vengono messi a disposizione di chiunque voglia giocare. Bambini, adulti e famiglie possono così mettersi alla prova, perché il parco diventa uno spazio di divertimento e di pratica di gioco sano, con giochi di abilità, giochi d’ingegno e giochi di movimento.

Come detto si comincia dal pomeriggio di sabato 16 settembre quando il ludobus farà tappa al Parco Giardini d’Europa, in zona Tunnel. L’iniziativa avviene in collaborazione con il Centro Libera Età. Sabato 23 settembre, “Scombussolo” si sposta a Pratomavore, nel parco di via Venturina, grazie alla collaborazione con il locale Gruppo di controllo di vicinato. Il pomeriggio di domenica 24 settembre tocca alla zona Vescovada: il ludobus approda al parco Berlinguer di via Ragazzi del ’99. Infine, l’ultima tappa è in programma per sabato 30 settembre, nel quartiere di Brodano, presso il parco Città gemellate e amiche, in collaborazione con il Comitato del parco e il Gruppo Alpini di Vignola e Marano. Tutte le iniziative sono in calendario nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. L’accesso ai giochi è libero e gratuito.

Le tappe vignolesi del ludobus “Scombussolo” rappresentano uno dei progetti realizzati con i Fondi messi a disposizione del Distretto di Vignola per azioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP).