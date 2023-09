Bologna: la linea 34 “allunga” il percorso per migliorare il servizio in zona Santa Viola/Pontelungo

Da oggi la linea 34, come richiesto dall’Amministrazione, allunga il suo percorso per servire meglio la zona del Pontelungo: dall’Ospedale Maggiore servirà le fermate di Prati di Caprara, Giacinto, Bernardi, Ponte Lungo, Rosa Luxemburg. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di Tper.

L’assessora alla Nuova Mobilità, Valentina Orioli, questa mattina durante un sopralluogo nella zona dell’Ospedale Maggiore ha dichiarato: “Abbiamo mantenuto un impegno preso con i cittadini che ci avevano chiesto di affrontare il tema trasporto pubblico verso Santa Viola. Si tratta di una scelta che sperimenta un’idea di collegamento interquartiere che acquisterà sempre maggiore importanza nel sistema di mobilità della città, soprattutto quando la tramvia sarà funzionante: mentre la rete di tram servirà gli assi centrali dello spostamento, il trasporto pubblico su gomma servirà per realizzare il trasporto ‘capillare’ all’interno dei quartieri”.

La presidente del quartiere Borgo Panigale-Reno, Elena Gaggioli, ha detto che il lavoro su “Pontelungo è importante e decisivo per la città”, sottolineando che “come tutti i cantieri crea anche disagi ai cittadini” per questo “è importante dare risposte e servizi ed in questo senso la linea 34 è un’ottima risposta”.