Venerdì 15 settembre cominciano le scuole e a Cavriago riapre la scuola Rodari

Cavriago si veste di nuovo per l’inizio di quest’anno scolastico. Venerdì 15 settembre tornerà infatti a suonare la campanella della Scuola Primaria “Rodari” in via Guardanavona. La scuola fu chiusa nell’estate del 2018, poiché si rendeva necessario un importante lavoro di riqualificazione.

Gli studenti della Rodari dall’anno scolastico 2019/2020 hanno frequentato le strutture temporanee posizionate nel parco dello Sport e, alla luce dell’esito del referendum del 2019, che poneva il quesito se recuperare il vecchio edificio o costruire una nuova scuola, l’Amministrazione Comunale e l’Azienda Speciale “CavriagoServizi” hanno intrapreso l’iter per la ristrutturazione.

In maggio 2021, a conclusione del complesso iter amministrativo necessario per affidare i lavori di costruzione e riqualificazione di edifici pubblici, la Società Cooperativa Consorziata C.E.A.R., con sede a Ravenna ha avviato il cantiere.

Cogen, Costruzioni Generali Neri srl di Forlì, ha eseguito i lavori, con la collaborazione di Exim di Reggio Emilia per gli impianti elettrici, mentre per l’impiantistica idraulica e di climatizzazione ha operato Elettroart 2 di Ventasso.

L’intervento ha riguardato il consolidamento sismico della struttura, il suo ampliamento, la riqualificazione energetica e la riorganizzazione di tutti gli spazi interni ed esterni.

Oggi la scuola, che verrà presentata alla cittadinanza con un momento pubblico prima della fine dell’anno, ha una superficie complessiva di 2.000mq, un’area esterna di 1420 mq per un numero totale di 12 aule e 6 laboratori e può ospitare 235 alunni di scuola primaria.

Il progetto di ristrutturazione della scuola Rodari è stato elaborato attraverso tecnologie innovative con l’obiettivo di rispettare l’estetica e la storia del fabbricato, vincolato dalla sovrintendenza e di creare una scuola completamente rinnovata, moderna, innovativa, flessibile, viva, capace cioè di cogliere i bisogni della comunità scolastica e di dare risposte.

“Questa scuola è sintesi di passato e futuro” dichiara la Sindaca Francesca Bedogni. “Con questo intervento teniamo fede ad un impegno preso oltre dieci anni fa con il mondo della scuola e con i cavriaghesi: la riqualificazione sismica ed energetica di tutti gli edifici destinati all’edilizia scolastica del Comune; un impegno importante che ha coinvolto l’amministrazione e l’intera comunità ed è costato complessivamente oltre 10.000.000 di euro. In questi anni abbiamo costruito la nuova scuola d’Infanzia “I Tigli” a Roncaglio, abbiamo ristrutturato gli “Ex Tigli” ricavando spazi per la mensa scolastica e per l’Istituto comprensivo, abbiamo riqualificato completamente la scuola secondaria “Galilei”, si è completata la riqualificazione del nido e scuola d’infanzia “Le Betulle”, si è intervenuti in manutenzione straordinaria sulla Scuola Primaria “De Amicis” ed, oggi, chiudiamo con la riqualificazione della scuola primaria Rodari. Oltre dieci anni di lavori sull’edilizia scolastica che ci consegnano inoltre spazi rinnovati ed adeguati alle nuove esigenze del mondo della scuola che chiede un nuovo sguardo sull’ambiente e sui bisogni dei ragazzi. Diamo pertanto avvio al nuovo anno con grande soddisfazione e tanto entusiasmo per quello che il futuro avrà da offrire ai nostri ragazzi.”

L’intervento di ristrutturazione è stato completamente finanziato dall’escussione di una fideiussione bancaria e da un mutuo Cassa Depositi e prestiti (Cdp) per un importo complessivo di circa 4.000.000 di Euro.

Ora, che l’opera è conclusa, l’Amministrazione Comunale richiederà un contributo al Conto Termico GSE.

“L’ex Cremeria, la fabbrica storica che lavorava il latte e produceva burro,” continua la Sindaca”, fu, in modo lungimirante, nei decenni passati, rigenerata e inserita nel contesto urbano con una destinazione non più produttiva, ma di servizi e crediamo sia uno spazio su cui continuare ad investire a beneficio di tutta la comunità ed in particolare del comparto Ovest del paese.”

Nell’area di Cremeria è presente infatti il Centro Studio Lavoro, l’ente di formazione professionale in continua evoluzione e crescita che, da questo anno scolastico, ospiterà anche i corsi di Formazione Tecnica ITS dedicati al digitale. Sulla stessa piazza si affacciano il Circolo Kessel, i locali che ospitano i ragazzi dell’Ottavo Giorno, oltre che una palestra utilizzata delle associazioni sportive del paese.

“Continueremo in un questa faticosa, ma straordinaria opera di rigenerazione urbana e sociale di tutto il comparto “ex Cremeria” e dell’intero quartiere San Nicolò” conclude la Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni, “definendo insieme ai cittadini, nell’ambito del progetto di partecipazione “Im-patto”, priorità e investimenti. Crediamo che siano da recuperare gli spazi urbani evitando nuovi interventi di urbanizzazione e la diffusione di vuoti, che inevitabilmente portano con sè degrado e abbandono. Le sfide che ci aspettano sono ancora tante, ma questo è il modo in cui crediamo si faccia comunità.

In questa giornata, per alcuni versi storica, non posso non ringraziare sentitamente gli amministratori che ci hanno preceduto, i tecnici comunali che hanno progettato e seguito la realizzazione dell’opera, il personale della scuola insieme a famiglie e bambini che hanno sopportato i disagi di questo lungo cantiere, che ci ha accompagnato per oltre dieci anni, e le imprese che hanno lavorato per arrivare a consegnarci la scuola. Voglio ringraziare infine tutte le donne e gli uomini che attraverso la costituzione del comitato referendario nel 2018 hanno attivato una larga partecipazione intorno ai temi della rigenerazione urbana e della scuola. E’ anche grazie a quel dibattito se oggi questa scuola è più sicura, adeguata ai bisogni dei ragazzi e, permettermi di dirlo, anche bellissima.”

Alcuni numeri

Il 15 settembre saranno 743 i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze di Cavriago che andranno a scuola: 273 alla scuola media Galilei, 470 nelle primarie De Amicis e Rodari.

Il Comune garantisce il servizio di trasporto scolastico ad una sessantina di alunni, mentre una cinquantina di studenti della scuola primaria fruisce del servizio di ingresso anticipato.

E’ di 167.000 euro l’impegno economico del Comune di Cavriago per gli studenti delle elementari e delle medie con disabilità.