Trasporto pubblico, da domani a Bologna la linea 13 lato ovest diventa la 23

Diverse novità per i bus bolognesi nei prossimi giorni. Da domani la linea 13, che già da molti mesi serve di fatto due tratte distinte seppur quasi contigue, nella tratta ovest, da via Lame a Borgo Panigale, verrà “rinumerata” diventando la nuova linea 23 mentre il tratto est, da Rastignano a Piazza Malpighi, manterrà il numero 13.

Inoltre, come preannunciato, termina la sperimentazione della pedonalizzazione nei Tdays di via de’ Carbonesi e i bus delle linee 11, 14, 19, 29, 30, 38, T2, 52 e (alcune corse) 90 e 96 toneranno a percorrerla anche nei week-end secondo i consueti orari e percorsi.

Con il termine della sperimentazione ed il riassetto circolatorio di via Tagliapietre nei giorni feriali torneranno inoltre su via Tagliapietre e D’Azeglio in direzione sud le linee 29 e 52.

Con l’inizio delle scuole, come già comunicato in occasione della conclusione del cantiere straordinario sul torrente Ravone, da domani riaprirà la corsia preferenziale di via Saffi in direzione centro.

Queste le linee che riprenderanno il loro percorso abituale in via Saffi: 19, 23, 35, 36, 38, 39, 61, 81, 83, 86, 87, 91, 92, 445, 556, 576, 646, 651, 673, 677, 944, 975 e N7

Alcune fermate potranno subire temporanea soppressione o ricollocazione in dipendenza dei cantieri per la linea rossa presenti sull’asse.

Infine sempre da domani la linea 34, come richiesto dall’Amministrazione, allungherà il suo percorso per servire meglio la zona del Pontelungo: dall’Ospedale Maggiore servirà le fermate di Prati di Caprara, Giacinto, Bernardi, Ponte Lungo, Rosa Luxemburg (i dettagli sul sito di Tper).