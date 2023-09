Seghedoni (Comunicazione Lapam): «Oggi comunicare è diventato di vitale importanza per le imprese»

«Saper comunicare e districarsi nella miriade di informazioni che riceviamo attraverso ogni modalità è sempre più importante e, al tempo stesso, sapersi distinguere diventa fondamentale in un mondo in cui tutto sembra essere immagine. Tutto questo lo si può fare grazie a una comunicazione efficace anche e soprattutto online». Paolo Seghedoni, presidente della categoria Comunicazione Lapam Confartigianato, ribadisce l’importanza di una buona comunicazione in rete, che passa dall’avere un sito funzionale e fruibile attraverso differenti dispositivi multimediali (pc, tablet, smartphone) e dallo sfruttare le potenzialità dei canali social.

«Oggi la maggior parte delle persone si informa su Internet prima di acquistare un prodotto o un servizio o di relazionarsi con un nuovo fornitore o partner – prosegue Seghedoni – ed è proprio sul web che si ha la possibilità di interagire con opinioni, valutazioni di clienti e feedback degli utenti. La visibilità online rappresenta una vetrina che permette di riflettere l’identità dell’impresa e deve essere accattivante per i clienti e permettere nuovi canali di contatto e rapporto. Da tempo come associazione di categoria ribadiamo e proviamo a sensibilizzare le imprese sull’importanza di investire e puntare sulla comunicazione. Durante la pandemia, tra chiusure e decreti che non permettevano alle attività di lavorare a pieno regime, comunicare era la principale azione per rimanere in contatto con i propri clienti. Una comunicazione adeguata e basata su criteri oggettivi permette alle imprese di posizionarsi correttamente e di non farsi sorprendere da un mercato in continua evoluzione, dove investire in questo ambito diventa sempre più strategico». Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2021 in Emilia-Romagna il 77,9% delle imprese con 10 addetti e più ha un sito Web/home page o almeno una pagina su Internet. Il 56,2% delle imprese italiane utilizza almeno un social media. «Dal sito internet ai social, dalle mail alle newsletter – conclude Seghedoni –. Oggi esistono infinite possibilità di rendersi visibili online e di arrivare a migliaia di utenti: bisogna solo saper sfruttare le potenzialità smisurate che la rete e internet mettono a disposizione». Da un sondaggio tra le imprese associate è emersa la difficoltà nel gestire gli strumenti social e di vendita online perché implica tempo e competenze, che per alcuni rappresenta una barriera all’ingresso. Ecco perché Lapam Confartigianato ha sviluppato un servizio ad hoc per aiutare le imprese nel migliorare la propria presenza sul web e incrementare dunque la visibilità.