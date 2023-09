Ritrovati in Romania due Bobcat rubati in un’azienda di Altedo

I Carabinieri della Compagnia di Molinella hanno ritrovato, in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale – Interpol, due escavatori marca “Bobcat”, rubati nella notte del 7 agosto 2023 in un’azienda di Altedo, specializzata nel settore delle telecomunicazioni e della trasmissione di energia elettrica.

Il responsabile dell’azienda aveva denunciato il furto ai Carabinieri, informandoli che ignoti, dopo essersi impossessati delle chiavi di accensione dei due Bobcat, li avevano rubati procurando un danno complessivo di circa 60.000 euro a una società di noleggio di macchine movimento terra, con sede a Russi (RA) che li aveva locati alla società di Altedo.

Le indagini dei Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, avevano rilevato che l’azione criminale era stata fatta da professionisti del settore, determinati a rubare quei macchinari, molto richiesti nell’edilizia. Al momento del furto, i ladri, dopo aver manomesso il GPS dei due mezzi, li avevano messi in moto e condotti in una strada adiacente, dove, probabilmente, un mezzo pesante li attendeva per caricarli e trasportarli verso una destinazione ignota.

Qualche giorno dopo, i Carabinieri si sono accorti che il GPS di uno dei due Bobcat era ancora attivo e le coordinate geografiche del segnale, indicavano un territorio in Bulgaria. A quel punto, le ricerche dei Carabinieri sono proseguite in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale – Interpol fino a pochi giorni fa, quando i due Bobcat sono stati ritrovati in un cantiere edile in Romania. I due macchinari sono stati sequestrati in attesa di tornare in Italia.