Premio Barresi per imprese giovanili e sostenibili: al via l’edizione 2023

Valorizzare le nuove generazioni e riconoscerne il ruolo di protagonisti è fondamentale per poter immaginare e costruire un futuro di sostenibilità ambientale e benessere sociale. Per questo motivo il Premio Barresi, giunto alla sua 4^ edizione dedicata alle imprese giovanili e sostenibili, torna anche quest’anno per sostenere e valorizzare le imprese del territorio a prevalenza giovanile che più si distinguono per il loro impegno verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

Chi può partecipare

Le candidature per il Premio Barresi sono aperte alle micro e piccole imprese, regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese, che:

siano guidate in prevalenza da giovani under 36 . Possono quindi presentare domanda le imprese individuali con titolare di età inferiore ai 36 anni. Nel caso delle società, anche cooperative, i soci dovranno prevalentemente essere under 36;

. Possono quindi presentare domanda le imprese individuali con titolare di età inferiore ai 36 anni. Nel caso delle società, anche cooperative, i soci dovranno prevalentemente essere under 36; abbiano almeno un’unità operativa sull’area metropolitana di Bologna. La sede legale dovrà essere posta sull’area metropolitana di Bologna o, in alternativa, sul territorio emiliano-romagnolo.

Le imprese dovranno poi tendere – ad esempio attraverso particolari strategie, modalità di lavoro, prodotti/servizi – al raggiungimento di almeno uno dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 (asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/).

I PREMI E LE OPPORTUNITÀ A DISPOSIZIONE

Attraverso il Premio Barresi verranno assegnati tre contributi da 7.000 euro ciascuno. Tre saranno quindi le imprese premiate, nell’ordine:

l’impresa che si classificherà al primo posto per punteggio;

la prima tra le successive operante nell’ ambito turistico ;

; la prima tra le imprese a prevalente partecipazione femminile.

Oltre ai contributi a fondo perduto, le imprese vincitrici accederanno a diverse altre opportunità:

affiancamento per l’ulteriore sviluppo dell’attività imprenditoriale;

per l’ulteriore sviluppo dell’attività imprenditoriale; partecipazione ad attività di networking e/o visite studio nell’ambito di progetti europei;

nell’ambito di progetti europei; partecipazione ad attività di formazione/informazione ;

; collaborazione per l’ organizzazione di attività informative, formative e promozionali;

informative, formative e promozionali; promozione, networking e comunicazione per la valorizzazione dell’attività imprenditoriale.

Ulteriori benefici potranno essere messi a disposizione dai partner del Premio Barresi 2023: EmiliaRomagnaStartUp, Camera di Commercio di Bologna, Comune di Bologna e MUG – Magazzini Generativi.

COME CANDIDARSI

Il bando con ogni informazione utile per partecipare è già online sul sito www.cittametropolitana.bo.it/premiobarresi. È possibile inviare la propria candidatura online, attraverso un apposito web form dal 14 settembre al 30 ottobre.

Per informazioni è anche attiva la casella mail premiobarresi@cittametropolitana.bo.it; è inoltre possibile richiedere un colloquio informativo e di approfondimento sul bando.



Cos’è il Premio Barresi

Il Premio Barresi è promosso dalla Città metropolitana e dal Comune di Bologna, in ricordo di Antonio Barresi, già responsabile di www.cittametropolitana.bo.it/progimpresa – il servizio dedicato alla creazione d’impresa lanciato nel 1989 dalla Città metropolitana, che da quest’anno fa parte delle attività del nuovo ufficio comune di Città metropolitana e Comune “Sviluppo economico, imprese, occupazione”. Dal 2020 il Premio è indirizzato alle imprese guidate da giovani che hanno a cuore il benessere delle persone e del nostro Pianeta, indirizzando le proprie strategie e modalità di lavoro agli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda ONU 2030. Anche quest’anno l’iniziativa è patrocinata da ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.