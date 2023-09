Notte Gialla, oltre 4500 persone presenti a Mirandola in piazza Costituente

I dati di affluenza e le adesioni dei commercianti del centro, certificano la bontà della scelta di allargare – progressivamente, edizione dopo edizione, dell’offerta della Notte Gialla. Un format nuovo ed al contempo innovativo, voluto con forza dall’Amministrazione Greco sin dal proprio insediamento, che nell’edizione 2023 (da poco conclusa) è riuscita nell’intento di allargare il ventaglio dell’offerta aggiungendo – alle già collaudatissime serate dedicate ai giovani (Webboh Fest) e alla comicità – uno spettacolo dedicato agli amanti del ballo liscio che ha attirato decine di appassionati, molti in più rispetto alle attese e alle previsioni degli organizzatori.

Sono stati oltre 4.500 a confluire in Piazza Costituente (2.500 dei quali solamente nella prima serata dedicata agli Under 20) e ben 25 le attività del centro che hanno scelto di colorare la propria vetrina di giallo, ricevendo la visita della “Marching Band” in occasione della seconda serata di Festa. Se il format Webboh Fest è riuscito a confermarsi, a sorprendere sono state le esibizioni del comico Massimo Bagnato – mattatore assoluto, capace di coinvolgere il pubblico presente anche attraverso la sua “stand up comedy camminata” fra i presenti ed il concerto di “Marco e il Clan” nella serata conclusiva. Quest’ultima, la vera novità dell’edizione 2023, si è rivelata sorprendente anche per coinvolgimento attivo con i presenti che si sono suddivisi fra un ascolto appassionato e una partecipazione più attiva, lasciandosi catturare dal richiamo della pista di ballo allestita ai piedi del palco. A questi numeri e riscontri importanti, va aggiunto anche lo sforzo per la realizzazione di quattro punti parcheggio – completamente gratuiti come del resto tutti gli spettacoli – all’esterno del perimetro della circonvallazione, collegati con il centro attraverso un trenino (utilizzato da circa 500 passeggeri) che – da comodo mezzo di afflusso e deflusso – si è rivelato anche prezioso ed apprezzato strumento panoramico. Non sono mancate le foto, i selfie e le storie da condividere sui propri canali social, con le pagine ufficiali dell’ente prese letteralmente d’assalto a livello di “tag” e l’hastag #mirandola che ha superato (dato complessivo e non solo legato alla tre giorni di iniziative) i 110 mila utilizzi. Un evento a tinte “green”, con le tante agevolazioni messe in campo per chi scegliesse la bicicletta quale mezzo per raggiungere Piazza Costituente e un premio – speciale e dedicato – per i visitatori provenienti da più lontano: a vincere questa categoria sono stati Andrea ed Aurora. Per loro, provenienti da Palermo, un kit completo “griffato” Notte Gialla e la possibilità di vivere tutta la serata Webboh, nel backstage.

“La Notte Gialla era un mio pallino – confida l’Assessore alla Promozione del Territorio Fabrizio Gandolfi – Inizialmente era stata pensata come una festa da dedicare unicamente ai giovani, poi – ascoltando i tanti preziosi consigli pervenutici – abbiamo scelto di ampliare il progetto, arricchendolo edizione dopo edizione, sino ad arrivare a ben tre serate spettacolo arricchite non solamente dai “main event” ma anche da un’organizzazione sempre più completa ed articolata. Ci tengo a ringraziare l’Ufficio di Promozione e Accoglienza Turistica, l’Accento S.r.l., gli operatori per la sicurezza della piazza per l’ottimo ed impeccabile lavoro svolto. Un ultimo ringraziamento, infine ma non per ultimo, lo vorrei rivolgere all’Assessore Marina Marchi e all’Ufficio Cultura per aver scelto di inserire il contest “Mirandola En Plein Air” all’interno del palinsesto della Notte Gialla. Un format che, in caso di conferma di questa governance nelle elezioni del prossimo 2024, sarà ulteriormente potenziato”.