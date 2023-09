Il sindaco di Finale Emilia in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico

Inizia ufficialmente domani, 15 settembre, l’anno scolastico 2023-24, in tutti gli istituti scolastici del Comune di Finale Emilia e per tutti gli studenti finalesi che frequentano le scuole primarie, secondarie e superiori, mentre insegnanti e personale non docente sono già operativi da un paio di settimane.

“Il primo pensiero – dice il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti – va a chi inizia un nuovo percorso scolastico: il primo giorno per chi, per la prima volta, inizia la primaria, la secondaria di 1° grado o l’istituto superiore regala sempre emozioni particolari che non si scordano più. A tutte le componenti delle scuole di ogni ordine e grado, studenti, dirigenti, insegnanti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, va l’augurio per un anno scolastico ricco di soddisfazioni. Come amministrazione diamo la massima disponibilità a supportare l’istituzione scuola nelle sue varie componenti per le attività che andrà a svolgere e le iniziative che intraprenderà. Nel concreto ci siamo impegnati, e lo stiamo ancora facendo, a rendere le strutture scolastiche di nostra competenza tali da essere accoglienti e sicure per chi le frequenterà. Il maltempo e la grandine dei mesi scorsi hanno fatto danni che stiamo fronteggiando con un progetto di ampio respiro volto a risolvere in maniera definitiva alcune problematiche. Siamo, infine, molto soddisfatti di poter restituire ai bambini di Massa Finalese, nel primo giorno di scuola, una scuola primaria finalmente recuperata alle sue funzionalità dopo gli interventi dei mesi scorsi che hanno riguardato la copertura, i servizi, le pavimentazioni interne ed esterne”.