Domenica la 54^ Coppa Città di Maranello di ciclismo

Si svolgerà domenica prossima 17 settembre a Maranello la 54^ Coppa Città di Maranello Memorial Giordano e Silvano Giusti classica per Esordienti, manifestazione con un albo d’oro prestigioso con diversi atleti che sono poi approdati al professionismo.

Sono iscritti ben 160 corridori di cinque regioni ed il programma prevede il ritrovo in piazza Libertà dove alle 9,30 verranno presentate le compagini di fronte al monumento di Enzo Ferrari poi alle 9,50 dopo l’inno nazionale la carovana preceduta da una Ferrari prenderà il via dopo il trasferimento al km.0 dove scatterà alle 10 per percorrere il circuito Maranello, Pozza, Gorzano, Maranello da ripetere 7 volte poi all’8° giro la corsa verrà deviata verso S.Venanzio dove è fissato l’arrivo dopo aver percorso km.40,200.

Al termine a Maranello verranno effettuate le premiazioni ed i vincitori Esordienti 1° e 2° anno verranno immortalati all’interno del municipio con lo sfondo di una Ferrari e di una mostra dedicata al grande costruttore in occasione della settimana MotorWeek.

L’organizzazione sarà curata dalla Ciclistica Maranello, con la direzione corsa di Fabio Carnevali con il supporto delle società del comprensorio, del Comitato Provinciale della Federciclismo e di Polizia Urbana Maranello che coordinerà il lavoro del mondo del volontariato.