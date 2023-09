Controlli antidroga dei Carabinieri: una denuncia e una segnalazione a Modena e a Maranello

Questa notte, i Carabinieri delle Compagnie di Modena e Sassuolo hanno proseguito le attività di controllo del territorio pianificate in ambito provinciale, incentrando il servizio alla prevenzione e repressione dei reati connessi alle sostanze stupefacenti.

A Modena, una pattuglia del locale Nucleo Operativo e Radiomobile ha individuato e fermato all’interno del parco cittadino “Sandro Pertini” un 32enne a piedi, che nel corso del controllo di polizia, è stato trovato in possesso di tre dosi di sostanza stupefacente “crack” e centoquindici euro in contanti, che occultava nelle tasche. La sostanza stupefacente e la somma di denaro sono state sequestrate e l’uomo denunciato alla Procura della Repubblica di Modena.

In Maranello, una pattuglia della locale Stazione Carabinieri, nel corso di un posto di controllo effettuato nel centro urbano, ha fermato un 22enne alla guida di un’utilitaria, il quale è stato trovato in possesso di sei grammi di “marijuana”. L’uomo pertanto è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Modena, e la propria patente di guida ritirata, per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione.