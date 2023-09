Anno scolastico 2023/24: gli auguri dell’Assessore Alessandra Borghi

Alla vigilia dell’inizio dell’ anno scolastico 2023/2024, l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sassuolo Alessandra Borghi ha rivolto agli studenti, ai docenti ed al personale scolastico, gli auguri a nome dell’intera Amministrazione Comunale.

“Ricomincia la scuola, si riparte per un nuovo anno. Siamo ormai ai nastri di partenza e assieme al Sindaco e alla Giunta desidero augurare a tutti gli alunni ,dai più piccoli dei nidi e delle scuole dell’infanzia ai futuri diplomandi, un anno scolastico ricco di soddisfazioni e di buone e costruttive relazioni con i compagni e gli insegnanti .

Molti dei nostri alunni; rientrando in diverse scuole, avranno la sorpresa di ritrovarle rinnovate e più accoglienti per i tanti lavori che durante l’estate sono stati fatti proprio per migliorare gli edifici scolastici e per permettere una migliore permanenza a scuola e favorire una più accattivante didattica.

Vorrei però soprattutto inviare un augurio particolarmente sentito ai piccoli che proprio quest’anno inizieranno il proprio percorso scolastico perché sicuramente il “primo giorno di scuola ” resterà ancora oggi, come sempre in passato, fra i ricordi più cari.

Assieme a loro, un altrettanto caloroso augurio a genitori, insegnanti e a tutto il personale delle nostre tante scuole. Buon anno scolastico 2023/24”.