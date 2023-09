A Novellara anziana truffata da finto maresciallo

“Sono il Maresciallo dei carabinieri chiamo per suo figlio che è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Ha investito un ciclomotore e servono i soldi per risarcire la vittima”. Poco dopo la conversazione telefonica, bussa alla porta dell’abitazione dell’anziana uno sconosciuto che spacciandosi per l’incaricato a riscuotere, riesce ad ottenere i soldi. Si riaffaccia nel reggiano la collaudata “truffa” architettata da malviventi senza scrupoli che dopo uno studio scrupoloso delle vittime agiscono portando a segno il raggiro.

L’ultimo colpo, in ordine cronologico, a Novellara l’altro pomeriggio poco dopo le 13.00 ai danni di una 82enne reggiana. L’anziana riceveva la telefonata da un malvivente che spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri riferiva di un incidente in cui era rimasto coinvolto il figlio per cui servivano i soldi per risarcire la vittima. Nel contempo bussava alla porta uno sconosciuto che spacciandosi per essere l’incaricato a cui dar ei soldi per il risarcimento otteneva dalla malcapitata donna 1.500 euro, avuti i quali si dileguava immediatamente. La donna successivamente, percepito di essere stata raggirata, dava l’allarme ai carabinieri.

Nonostante quindi la forte campagna di sensibilizzazione portata avanti da anni dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia con continui inviti a diffidare dagli estranei i malviventi quindi nella vile condotta truffaldina. Per questi motivi i carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, fermo restando le risultanze investigative su questo ennesimo episodio, nell’invitare tutti gli anziani a diffidare dagli estranei e ai familiari degli anziani a ricordare ai loro cari di non aprire agli sconosciuti, rilanciano la campagna “Non aprite quella porta” rivolta proprio agli anziani, ricordano loro i consigli che possono, se seguiti, sicuramente aiutare a non “restare vittime” di questi farabutti: