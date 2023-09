Vent’anni di Spingi Gonzales, venerdì sera il concerto in piazza Mazzini a Guastalla

Il noto gruppo musicale SPINGI GONZALES festeggerà a Guastalla il ventennale della carriera con un concerto di fine estate che si terrà venerdì 15 settembre alle ore 21 in piazza Mazzini a Guastalla. I loro medley della musica italiana e straniera sono sempre molto coinvolgenti e, come in passato, saranno un invito irresistibile per gli spettatori a ballare sulle note degli anni ’90 e 2000.

Gli Spingi Gonzales sono nati il 18 aprile 2003 dall’idea di Fabrizio Freddi (Fiffi) e Damiano Alberini, entrambi guastallesi doc, di tenere un unico concerto a Mantova. La band non aveva particolari obiettivi a lungo termine ma il live a Mantova andò talmente bene che, da quel momento, l’incredibile passaparola degli spettatoti li convinse a continuare, e i concerti da uno passarono a 10,50,250 fino ad arrivare agli oltre 1.000 collezionati in 20 anni di onoratissima carriera.

Lo show degli Spingi Gonzales è un concentrato di 2 ore in cui vengono suonati e cantati circa 160 pezzi racchiusi in una decina di medley monotematici. Solitamente nella prima parte del live il pubblico ascolta l’omaggio alla migliore musica italiana e straniera, nella seconda si scatena ballando, cantando e saltando a ritmo di musica.

Gli Spingi Gonzales sono sei, fra cantanti e musicisti: Fabrizio Freddi voce, Rosa Alberini voce, Damiano Alberini alla chitarra, Demis Castellari alla batteria, Simone Gigante al basso, Mattia Rubizzi alle tastiere e campionature.

Il 12 maggio hanno debuttato con una scaletta tutta nuova a Reggiolo in occasione dello Street Food Festival. Da lì è partito un grande tour estivo che ha racchiuso 20 anni di attività.

“Credo che nessuno di noi, 20 anni fa, potesse immaginare di trovarci oggi, nel 2023, con un tour di quasi 40 date da metà maggio a metà settembre – ha confessato Fabrizio Freddi – È un grande sogno che si realizza”.

Il segreto di tanta longevità? “Abbiamo sempre curato ogni aspetto della band, non solo la parte musicale, ma anche quella dell’allestimento del palco, la parte commerciale e social. Negli ultimi anni ci siamo anche cimentati nella recitazione! Abbiamo, infatti, pubblicato due video in cui lanciamo in modo simpatico il nostro tour”.

In questi 20 anni la scaletta degli Spingi si è via via evoluta. “Ogni anno per noi è una grande sfida perché abbiamo veramente toccato ogni artista e genere musicale. Cerchiamo sempre di raccogliere i commenti e le considerazioni del nostro pubblico perché alla fine lo spettacolo è per la gente che ci viene a sentire. Il tour dello scorso anno, essendo quello della ripartenza post covid, è stato pensato più al ballo, quindi una scaletta molto dance. La gente si era abituata ad anni di divano e serie tv quindi li abbiamo voluti risvegliare. Quest’anno, per celebrare i 20 anni di attività, abbiamo preparato una scaletta che ripercorre, con alcune chicche, anche i medley presentati in tanti tour passati”.

Il tour estivo 2023 terminerà quindi venerdì 15 Settembre a Guastalla alle ore 21 in Piazza Mazzini. Sara davvero una grande festa di fine estate per tutti!