Reggio Emilia: trovato con refurtiva dopo essere rientrato illegalmente sul territorio italiano

Aveva sulle spalle uno zaino rubato poco prima da un’autovettura in sosta e contenente la somma di 200 euro in contanti oltre a varie carte di pagamento elettronico. L’uomo, un extracomunitario di 34 anni, è stato bloccato dalla pattuglia dei carabinieri della sezione Radiomobile di Reggio Emilia, allertati dalla vittima. Successivamente, a seguito di accertamenti, il 34enne è risultato essere rientrato illegalmente nel territorio italiano a seguito di espulsione.

Per questi motivi con l’accusa di reingresso illegale a seguito di accompagnamento alla frontiera i carabinieri, al termine delle formalità di rito, hanno ristretto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia il 34enne tunisino senza fissa dimora. Lo stesso è stato anche denunciato alla stessa Procura per ricettazione. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.