Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 14 settembre 2023

Al mattino inizialmente sereno o poco nuvoloso poi tendenza a rapido aumento della copertura nuvolosa ad iniziare dai rilievi in estensione alla pianura, in particolare sul settore centro-occidentale. Piogge sparse lungo le aree di crinale soprattutto del settore occidentale. Nel corso del pomeriggio nuvolosità variabile con piogge sparse anche a carattere di rovescio temporalesco estese a gran parte del territorio regione che risulteranno in esaurimento a partire dal tardo pomeriggio-sera. Nel corso della notte nuovo aumento della copertura nuvolosa ad iniziare da nord con temporali sparsi lungo l’asta del Po.

Temperature minime comprese tra 18/19 gradi delle pianure interne e 20/21 gradi del settore costiero. Massime comprese tra 26 e 29 gradi. Venti al mattino deboli da sud-ovest sui rilievi ed occidentali in pianura. Nel corso della giornata tendenza a ruotare dai quadranti settentrionali con temporanei locali rinforzi legati ai fenomeni in atto; per poi divenire deboli orientali in serata. Mare poco mosso.

(Arpae)