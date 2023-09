Nuovo campo da Padel per Vergato

Sabato 16 settembre verrà inaugurato il campo da paddle presso gli impianti sportivi di Vergato. La realizzazione della nuova struttura è diventata un’esigenza sollecitata da moltissimi membri della parte sportiva giovane e meno giovane di Vergato, trattandosi di una disciplina “nuova” e in forte espansione. Non essendoci a disposizione fondi per realizzarla, solo la volontà del Circolo e di alcuni soci finanziatori, ne hanno permesso la costruzione.

Indispensabile il contributo degli Studi: Studio Tecnico Geom. Ilaria Pozzi-Geom. Leonardo Stefani, nonché Studio Tecnico Ing. Leonardo Piccini, che hanno offerto la loro prestazione gratuitamente per lo studio, la progettazione e l’assistenza. L’Amministrazione Comunale ha colto e assecondato la richiesta del Circolo, mettendo a disposizione lo spazio necessario e ottimale a fianco dell’attuale pista da skate park.

“Fin da quando ci è stata illustrata questa idea ed esigenza da parte dei dirigenti del Circolo Tennis ci siamo adoperati per identificare l’area più idonea e renderla tecnicamente disponibile – spiega il Sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri -. A tal proposito è stato necessario approvare un atto urbanistico in consiglio comunale. Abbiamo affiancato con convinzione il Circolo Tennis perché riteniamo che lo sport sia uno dei pilastri su cui si appoggia una comunità sana. Ringrazio tutti i soci che si sono autotassati per realizzare l’opera – interamente finanziata da loro – che, oltre a rappresentare una nuova opportunità di sport, va a completare la riqualificazione di un’area sportiva di vitale importanza per il nostro comune, che ha visto l’installazione dello skate park realizzato dall’amministrazione comunale in primavera ed il completo rifacimento della staccionata di protezione. Un arricchimento dell’offerta sportiva e di svago che sta già registrando grande partecipazione ed utilizzo. Lo sport come sano stile di vita e di aggregazione”.

Le opere sono state realizzate da Società locali quali: Impresa Baraccani per la realizzazione della platea, e Green Power Service per il montaggio del campo. Massimo Fornasini ha curato la parte elettrica. Il progetto in mente al Circolo e ai suoi “finanziatori” non è finito: la volontà del gruppo è quella di coprire il campo con una struttura apribile nel periodo estivo (il fondo/platea è già predisposto per questo).

Circo Tennis Vergato 1974

Il Circolo Tennis Vergato è stato registrato per la prima volta in FIT (Federazione Italiana Tennis, oggi FITP) nel 1974 e il prossimo anno festeggerà i 50 anni di storia. A detta dei soci fondatori – alcuni amici intraprendenti e appassionati di questa disciplina quali Augusto Betti, Giovanni Canarini, Paolo Gaspari e Marco Lenzi – si costituì localmente almeno 3-4 anni prima.

Il tennis diventa sport per tutti, pur con le riserve del tempo (era considerato uno sport costoso e per persone “snob”) con la realizzazione degli Impianti Sportivi nell’area dove si trova attualmente. Fu un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco di quel tempo Antonio Comani alla fine anni ’60 inizio anni ’70.

Attualmente il Circolo vanta oltre 70 soci praticanti e 40 frequentatori e simpatizzanti. Di questi quasi un terzo è agonista e pratica attività individuale e di squadra tramite iscrizione da parte del Circolo a campionati e tornei provinciali e Regionali di FITP e UISP.

La scuola SAT è diretta dal M° FITP Ambrogio Antonello ed è frequentata da circa 40 bambini/ragazzi dai 6 ai 18 anni, oltre a 35 adulti nei corsi serali.

Le strutture sono in convenzione con il Comune e comprendono: 2 campi da tennis (terra rossa e fondo sintetico coperto), un campo da calcetto a 5, un campo da beach volley, oltre a ufficio, bagni e spogliatoi/docce.