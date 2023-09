La linea bus 89 Tper si ‘allunga’: due nuove fermate e nuovo capolinea a Villanova

Due nuove fermate a Villanova e un nuovo capolinea: novità importanti per il bus 89 Tper.

Da venerdì 15 settembre 2023, in via di collaudo, entreranno in vigore il nuovo assetto e l’orario aggiornato della linea che collega Villanova con Casalecchio di Reno, attraverso Bologna. L’inaugurazione ufficiale scatterà invece mercoledì 20 settembre (ore 11:00 al capolinea).

A Villanova di Castenaso il capolinea viene spostato alla nuova fermata ‘Centronova’ in via Properzia de’ Rossi; vengono poi istituite in entrambe le direzioni le soste ‘Villanova Chiesa’ (in prossimità della chiesa di Sant’Ambrogio su via Villanova) e ‘Marescotti De’ Rossi’ (di fianco alla sede di Coop Alleanza 3.0). Rimangono regolarmente attive le altre fermate di Villanova (via Golinelli e via Tosarelli). Gli orari sono disponibili dal 15/09 sul sito web di Tper.

Il prolungamento della linea 89 coincide con l’avvio dell’anno scolastico e si inquadra nell’ottica del PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile metropolitano, al fine di migliorare la connessione dell’area e incentivare l’uso del mezzo pubblico. L’obiettivo è stato perseguito con forza dall’Amministrazione comunale di piazza Bassi, che ha raccolto le sollecitazioni dei residenti e degli operatori commerciali del complesso Centronova : «La zona sud di Villanova ora è ‘ricucita’ col trasporto pubblico al resto del paese», sottolinea il Sindaco Carlo Gubellini.

Che spiega: «È un progetto sul quale abbiamo lavorato due anni facendo rete con i principali operatori economici della zona, il gestore della mobilità Tper e gli altri partner istituzionali. Oltre agli spostamenti quotidiani dei cittadini — continua — crediamo che le nuove fermate del bus 89 gioveranno a tutte le realtà produttive dell’area interessata».